Александр Овечкин: "Не думал о том, чтобы забросить 60 шайб за сезон"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что не задумывался о возможности забросить 60 шайб за сезон. После дубля в ворота "Лос-Анджелеса" (3:2) на счету россиянина 42 гола.

– Надеемся, что команда возвращается в оптимальную форму, – заявил в интервью пресс-службе "Вашингтона" Овечкин. – Можно было заметить, что если у первой тройки не получалось что-то завершить в атаке, с этим справлялась вторая линия, выполняя свою работу. Мы просто делаем то, что должны делать. И появляются хорошие шансы у меня и моих партнеров. Думал ли о том, чтобы забросить 60 шайб за сезон? Нет, не думал.