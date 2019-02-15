23:45 15 февраля | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Не буду заставлять сына играть в хоккей"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что не будет заставлять сына Сергея становиться хоккеистом или спортсменом. Первенец в семье Александра и Анастасии появился в прошлом году.

- Хотите ли вы, чтобы ваш сын Сергей стал хоккеистом? Или, по крайней мере, спортсменом? С такими-то генами.

- Поживем-увидим. Заставлять не будем (улыбается).

 - Овечкин в возрасте Христа и Овечкин лет десять назад – это два разных человека?

 - Конечно, два разных. Женат, появился сын, Кубок Стэнли уже за плечами… Все хорошо! (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"

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