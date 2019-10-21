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Александр Овечкин: «Не будем насильно толкать сына в хоккей»

03:31
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сомневается, что его 14-месячный сын Сергей будет успешен.

— Думаю, когда он вырастет — именно так и будет, — приводит слова Овечкина русская версия официального сайта НХЛ. — Я очень надеюсь на это, потому что мы приложим все усилия, чтобы он занимался тем, чем он захочет. Мы не будем насильно толкать его в хоккей, футбол, баскетбол или еще куда-то. Захочет — пусть делает. Самое главное — не пихать, не внушать: ты, мол, должен заниматься тем или этим. Если он не хочет — зачем настаивать?

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