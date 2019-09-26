Александр Овечкин: «Надо забыть тему с Кузнецовым и двигаться дальше»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Чикаго» (6:0) в предсезонном матче рассказал, что из дисквалификации форварда Евгения Кузнецова команда может извлечь плюсы.

Кузнецов дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой на три матча по итогам скандала, связанного с употреблением кокаина во время чемпионата мира-2019.

— Насколько тяжело команде будет играть без Евгения Кузнецова, который пропустит три матча на старте сезона из-за дисквалификации?

— Евгений — один из наших ключевых игроков. С другой стороны, у других ребят появиться возможность проявить себя, показать, на что они способны. Поэтому из каждого минуса нужно делать плюс.

— Выдохнули ли вы с облегчением, когда узнали, что он получил всего три матча наказания? Опасались, что НХЛ будет действовать жестче?

— Опять же, это не наше решение. Выдохнул ли с облегчением? Решение принято, что уже здесь говорить? Надо забыть эту тему и двигаться дальше. (Виктория Булахова)

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