Александр Овечкин набрал 1380-е очко в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В начале второго периода «Кэпиталз» играли в большинстве. Партнеры по команде вывели Овечкина на бросок, но с ним справился вратарь. Однако первым на добивание успел нападающий «Столичных» Никлас Бэкстрем.

Россиянин набрал 1380-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает 24-е место в истории НХЛ. У Бретта Халла, который занимает 23-е место, 1391 (741+650) очков.