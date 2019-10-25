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Александр Овечкин: «Мы вели в счете 3:1 и просто перестали играть»

08:56
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:4 ОТ). Форвард отметился двумя заброшенными шайбами.

— Очевидно, что третий период был тяжелым для нас, — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. — Мы вели в счете 3-1, и мы просто перестаем играть. Мы знали, что соперник может воспользоваться нашими ошибками. Знали, что нельзя давать Макдэвиду пространство в средней зоне, где он может развить скорость. Нельзя было давать им свободу, потому что это быстрая команда. Не думаю, что мы хорошо сыграли в первом и третьем периодах.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/news/washington-capitals-edmonton-oilers-game-recap/c-310438912

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