Александр Овечкин: "Мы совсем не играли в свой хоккей"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин - о матче с "Миннесотой" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Мы совсем не играли в свой хоккей, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Мы знали, что надо играть жестко, потому что им очки тоже были нужны, но сегодня больше желания было именно с их стороны. Мы сегодня делали ряд плохих вещей. Надо действовать проще и умнее. Уверен, что мы можем играть намного лучше, чем сегодня.

Все про НХЛ - здесь.

Самый скучный матч "Вашингтона". С "Тампой" Овечкин и Кузнецов настреляли 20 бросков, а сегодня – всего один