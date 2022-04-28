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Сегодня, 09:47

Александр Овечкин может вернуться к первому матчу «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии нападающего Александра Овечкина, который восстанавливается от травмы верхней части тела.

36-летний россиянин пропустил матч регулярного чемпионата против «Айлендерс» (1:4) из-за повреждения.

«Сейчас Овечкин в статусе «со дня на день». Я очень надеюсь, что это не долгосрочная травма. Александр пытается понять свое состояние, понять, может ли он готовиться. Как по мне, сейчас ему нет смысла выходить на лед. Даже если бы матч с «Айлендерс» был в плей-офф, то Овечкин бы не вышел на площадку.
Сезон заканчивается, мы не хотим, чтобы Александр возвращался, пока не почувствует себя готовым на все сто процентов. Я надеюсь, что он вернется к нашему первому матчу в плей-офф», — приводит NBC Sports слова Лавиолетта.

«Вашингтон», занимающий 8-е место в таблице Восточной конференции, гарантировал себе попадание в плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» сыграют в первом раунде либо против «Флориды», либо против «Каролины».

Плей-офф НХЛ стартует 2 мая.

Источник: https://www.nbcsports.com/washington/capitals/peter-laviolette-hoping-alex-ovechkin-will-be-available-game-1-playoffs
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Первый раунд Счет в серии
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
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Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
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Рейнджерс – Монреаль
 3 : 4
28.04 02:30
Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 3 : 5
15.05 00:00
Каролина – Бостон
 - : -
15.05 00:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
15.05 00:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
15.05 00:00
Флорида – Вашингтон
 - : -
15.05 00:00
Калгари – Даллас
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Торонто – Тампа-Бэй
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Миннесота – Сент-Луис
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