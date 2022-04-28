Александр Овечкин может вернуться к первому матчу «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии нападающего Александра Овечкина, который восстанавливается от травмы верхней части тела.

36-летний россиянин пропустил матч регулярного чемпионата против «Айлендерс» (1:4) из-за повреждения.

«Сейчас Овечкин в статусе «со дня на день». Я очень надеюсь, что это не долгосрочная травма. Александр пытается понять свое состояние, понять, может ли он готовиться. Как по мне, сейчас ему нет смысла выходить на лед. Даже если бы матч с «Айлендерс» был в плей-офф, то Овечкин бы не вышел на площадку.

Сезон заканчивается, мы не хотим, чтобы Александр возвращался, пока не почувствует себя готовым на все сто процентов. Я надеюсь, что он вернется к нашему первому матчу в плей-офф», — приводит NBC Sports слова Лавиолетта.

«Вашингтон», занимающий 8-е место в таблице Восточной конференции, гарантировал себе попадание в плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» сыграют в первом раунде либо против «Флориды», либо против «Каролины».

Плей-офф НХЛ стартует 2 мая.