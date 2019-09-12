Александр Овечкин: «Кузнецову нужно подняться, сказать «извините» фанатам, семье и стать еще сильнее»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин призвал поддержать дисквалифицированного Евгения Кузнецова.

— Мы должны поддержать его, — приводит слова Овечкина Тарик Эль-Башир. — Он понимает, что допустил грубую ошибку. Самое лучшее, что мы можем для него сделать — поддерживать его и не оставлять его наедине. Ошибку может совершить каждый, мы все — люди, и надеюсь болельщики это тоже понимают. Ему нужно подняться, сказать «извините» фанатам, семье и стать еще сильнее.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

27-летнему Кузнецову запрещено играть за национальную сборную. По этой причине он не сможет выступить на чемпионатах мира или Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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