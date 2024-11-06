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Овечкин: «Атмосфера, которая сейчас царит в раздевалке «Вашингтона», потрясающая»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, с чем связана его высокая результативность на старте сезона-2024/25.

«Я думаю, что все наше звено играет хорошо. Мы взаимодействуем, играем друг за друга, и это самое главное. В прошлом году появились проблемы, другая система, нам нужно было понять, как мы должны играть. И сейчас вы можете видеть, что мы поняли систему. Все понимают, что именно должны делать.

Я думаю, что атмосфера, которая сейчас царит у нас в раздевалке, потрясающая, а когда ты побеждаешь — это всегда приятно. Но будут взлеты и падения, и мы должны с этим разобраться. Мы должны посмотреть, как мы будем реагировать, когда у нас будут проблемы, потому что такие дни будут всегда. И мы просто должны держаться вместе», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.

В 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 14 (7+7) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 15 8 7 18
2 Рейнджерс 11 8 3 17
3 Каролина 10 8 2 16
4 Вашингтон 11 8 3 16
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 12 7 5 14
3 Торонто 13 6 7 14
4 Бостон 13 6 7 13
5 Оттава 11 6 5 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 11 1 22
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 13 7 6 17
3 Ванкувер 10 5 5 13
4 Калгари 12 6 6 13
5 Эдмонтон 13 6 7 13
6 Сиэтл 13 5 8 11
7 Анахайм 11 4 7 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
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