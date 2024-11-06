Овечкин: «Атмосфера, которая сейчас царит в раздевалке «Вашингтона», потрясающая»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, с чем связана его высокая результативность на старте сезона-2024/25.

«Я думаю, что все наше звено играет хорошо. Мы взаимодействуем, играем друг за друга, и это самое главное. В прошлом году появились проблемы, другая система, нам нужно было понять, как мы должны играть. И сейчас вы можете видеть, что мы поняли систему. Все понимают, что именно должны делать.

Я думаю, что атмосфера, которая сейчас царит у нас в раздевалке, потрясающая, а когда ты побеждаешь — это всегда приятно. Но будут взлеты и падения, и мы должны с этим разобраться. Мы должны посмотреть, как мы будем реагировать, когда у нас будут проблемы, потому что такие дни будут всегда. И мы просто должны держаться вместе», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.

В 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 14 (7+7) очков.