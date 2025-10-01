Овечкин: «Приятно вернуться на лед, но мне нужно больше времени»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во вторник впервые принял полноценное участие в тренировке команды после восстановления от травмы нижней части тела.
«Приятно вернуться. Конечно, мне нужно больше времени, потому что, конечно, пропущенная неделя немного ударила по мне. Но в целом, я справлюсь. Конечно, сегодня все было как по маслу, но мы не хотим перенапрягаться, ведь это тренировочный лагерь, и у нас еще есть время подготовиться к сезону. Так что я буду готов и надеюсь, что мое тело будет чувствовать себя хорошо.
Конечно, иногда ты тренируешься и получаешь незначительные повреждения, слегка растягивая мышцу, и нужно просто действовать с умом. Иногда ты приезжаешь в тренировочный лагерь и чувствуешь легкую боль в колене, запястье или еще где, так что приходится делать укол или принимать таблетки, чтобы почувствовать себя лучше. Но в целом мы не хотим форсировать события, поэтому занимаемся в спортзале и тренируемся отдельно», — цитирует официальный сайт лиги Овечкина.
40-летний Овечкин 29 сентября вернулся в основную группу игроков после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил три предсезонных матча.
