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Сегодня, 06:13

Овечкин: «Сейчас уже намного комфортнее себя чувствую»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как чувствует себя после возвращения на лед после травмы.

«Конечно, было нелегко, потому что ритм игры и тренировок отличаются. Но сейчас уже намного комфортнее себя чувствую. Все будет нормально», — приводит слова Овечкина пресс-служба его команды.

39-летний россиянин получил перелом ноги 19 ноября и не играл до 29 декабря. Из-за травмы он пропустил 16 матчей «Кэпиталз».

За свою карьеру Овечкин забросил 873 шайбы в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) россиянину осталось забить 21 гол.

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Источник: Telegram-канал Alex Ovechkin
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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Баффало – Каролина
 4 : 2
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Миннесота – Эдмонтон
 - : -
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