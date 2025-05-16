Овечкин: «У «Вашингтона» было много отличных шансов забить «Каролине», но не получилось. Это тяжело»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ (1:3, серия — 1-4).

«Это, конечно, тяжело. У нас особенная команда. Очевидно, у нас были свои моменты, поэтому мы просто, может быть, не реализовали их, может быть, удача была не на нашей стороне, потому что я не думаю, что мы играем в плохой хоккей. У нас было много отличных шансов выйти вперед, но не получилось. Это тяжело.

Что сделало эту командой такой особенной? Все сразу заработало — с первой тренировки, первого тренировочного лагеря, первого дня в тренировочном лагере. Все были спокойными и дружелюбными, и это росло как снежный ком», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.