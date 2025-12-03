Овечкин — о рукопожатии с Копитаром: «Мы хотели продемонстрировать ему наше уважение за все, что он сделал для этой игры»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал приветствование форварда «Лос-Анджелеса» Анже Копитара после матча регулярного чемпионата НХЛ между командами (3:1).

«Мы просто хотели поздравить его с потрясающей карьерой и продемонстрировать ему наше уважение за все, что он сделал для этой игры и для этой лиги. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь, я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

После матча все игроки «Кэпиталз» пожали руку 38-летнему словенцу, для которого сезон-2025/26 является последним в карьере. он выступает за «Лос-Анджелес» с 2006 года.

После прошлого матча между «Кэпиталз» и «Кингз» (2:1) Овечкин и Копитар обменялись свитерами.