Овечкин — о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь, все сложится хорошо»

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин надеется, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут хорошо.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.

«Обе страны любят хоккей, я надеюсь, что все сложится хорошо. Поэтому увидим», — сказал Овечкин в интервью телеканалу CNN.

Ранее Трамп поддержал предложение Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.