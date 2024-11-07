Овечкин — о шайбе в ворота «Нэшвилла»: «Я всегда получаю удовольствие»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). 39-летний россиянин забросил шайбу в концовке встречи.

«Я всегда получаю удовольствие. Когда выигрываешь матчи, когда создаешь моменты для гола — мне всегда играть весело», — цитирует Овечкина пресс-служба столичного клуба.

39-летний россиянин с 861 голом занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

«Вашингтон» с 18 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков.