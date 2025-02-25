Овечкин — о фото сыновей с Макдэвидом: «На память останется, на всю жизнь!»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о диалоге с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом после матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Кэпиталз» победили «Ойлерз» со счетом 7:3, россиянин оформил хет-трик.

После игры супруга хоккеиста Анастасия Овечкина выложила в соцсетях фотографию сыновей — Сергея и Ильи Овечкиных с Макдэвидом.

«Конечно [Сережа и Илья просили фото с Коннором]. Они сказали, что хотят сфотографироваться, если будет возможность. И такая возможность появилась. На память останется, на всю жизнь!

[С Макдэвидом] буквально пару слов сказали друг другу. Я пожелал удачи и все. Поздравил ли он хет-триком? Конечно! Сказал: «Молодец», — цитирует Овечкина Telegram-канал команды хоккеиста.

В этом сезоне капитан «Вашингтона» провел 41 матч и набрал 46 (29+17) очков. На счету 39-летнего Овечкина 882 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Для повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) ему осталось забить 12 голов.