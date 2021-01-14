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Александр Овечкин: «Играть без болельщиков будет отстойно»

14 января 2021, 23:54
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от старта сезона.

«Конечно, это было тяжелое время не только для хоккеистов, но и для всего мира, — сказал россиянин в интервью клубной пресс-службе. — Мы не знали, чего ожидать. Теперь, наконец-то, сезон начинается. Будет отстойно играть без болельщиков, но сейчас мы ничего не можем с этим сделать. Подождем и посмотрим, как все будет. Надеюсь, болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас и другие команды».

Первый матч в новом сезоне НХЛ команда Овечкина проведет ближайшей ночью против «Баффало». Начало в 03.00 по московскому времени.

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