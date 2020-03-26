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Александр Овечкин: «Хотелось бы снова забить 50 голов. Но сейчас гораздо важнее, чтобы все были в безопасности»

21:58
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не думает о том, что из-за эпидемии коронавируса, которая прервала сезон в НХЛ, он лишился шанса в очередной раз за свою карьеру добраться до отметки в 50 голов в регулярном чемпионате.

— Конечно, мне хотелось бы снова забить 50 голов. Но сейчас гораздо важнее, чтобы все были в безопасности, — цитирует Овечкина в Twitter журналист The Washington Post Саманта Пелл.

Нужно позаботиться о себе, своей семье и друзьях. Помогайте друг друга. Оставайтесь в безопасности. Сейчас мы переживаем сложные времена. Но нужно собраться и преодолеть их.

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