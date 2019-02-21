Александр Овечкин: "Хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил о своем желании снова выиграть Кубок Стэнли.

- Я хочу делать это снова и снова, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. - Самая важная вещь - это побеждать. Когда я только пришел в НХЛ, мне хотелось выигрывать индивидуальные призы. Сейчас же я хочу выигрывать Кубок Стэнли. Думаю, что мы все хотим повторить прошлогодний успех, но это будет трудно. Никто не знает, что нас ожидает. Впереди подъемы и падения, но самое главное - быть вместе и оставаться сконцентрированными.

"Вашингтон" одержал первую в своей истории победу в Кубке Стэнли в 2018 году. Александр Овечкин шел к этому успеху 13 лет. В текущем сезоне капитан "Кэпиталз" стал самым результативным русским игроком в истории НХЛ, обойдя достижение Сергея Федорова. Сейчас на его счету 649 шайб в 1062 матчах.