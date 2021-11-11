Овечкин хочет создать в России музей со своими памятными клюшками
17:45
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что подумывает о том, чтобы открыть музей со своими памятными вещами в России.
«Будет очень здорово иметь эти клюшки для моих детей или внуков.
У меня много клюшек от разных игроков, поэтому когда я принес их и сын Сергей увидел это, он подумал: «О, папа, новые клюшки? Для меня?» И я подумал: «Нет. Когда ты вырастешь, это будет для тебя», — цитирует Овечкина The Athletic.
Овечкин добавил, что сохранит каждую клюшку, которой играет в этом сезоне.
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