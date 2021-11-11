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Овечкин хочет создать в России музей со своими памятными клюшками

17:45
Клюшки Александра Овечкина.
Клюшки Александра Овечкина.
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что подумывает о том, чтобы открыть музей со своими памятными вещами в России.

«Будет очень здорово иметь эти клюшки для моих детей или внуков.

У меня много клюшек от разных игроков, поэтому когда я принес их и сын Сергей увидел это, он подумал: «О, папа, новые клюшки? Для меня?» И я подумал: «Нет. Когда ты вырастешь, это будет для тебя», — цитирует Овечкина The Athletic.

Овечкин добавил, что сохранит каждую клюшку, которой играет в этом сезоне.

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Иван Шитик все материалы автора
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