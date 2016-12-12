07:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Главное - "Вашингтон" набрал два очка"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Ванкувером" (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что в турнирной таблице очень напряженная борьба. Отметим, в матче против "Кэнакс" российский форвард забросил решающую шайбу и набрал 2 (1+1) очка.

– Последние пару игр у меня есть отличные моменты, но иногда шайба просто не хочет залетать в ворота, – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – Безусловно, у меня и раньше возникали подобные ситуации, так что нельзя сказать, что все это сбивает с толку. Нужно просто продолжать бороться и, возможно, тебе повезет при розыгрыше большинства.

На данный момент самое главное – то, что мы набрали два очка. Если посмотреть на таблицу, то там все очень плотно. Неважно, кто забивает, а кто – нет, надо просто набирать очки и двигаться вперед.

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