07:58 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Фегеле грязно сыграл против Оши, он должен был получить более серьезный штраф"

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после матча с "Каролиной" (1:2) в первом раунде плей-офф НХЛ сказал, что нападающий соперников Уоррен Фегеле слишком грубо сыграл против его партнера по команде Ти Джея Оши.

Главный тренер "Кэпиталз" Тодд Рирден заявил, что Оши выбыл из-за травмы на некоторое время. Игрок "Каролины" был оштрафован только на две минуты. Россиянин считает, что наказание должно было быть более серьезным.

- Это была грязная игра. Там не должно было быть двух минут, нужно было назначить другое наказание, - цитирует Овечкина The Washington Post.

По информации издания, департамент по безопасности игроков НХЛ внимательно изучит эпизод. Фегеле получил двухминутный штраф за нарушении. Счет в серии равный - 2-2. Следующая игра пройдет в "Вашингтоне" 21 апреля.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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