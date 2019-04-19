Александр Овечкин: "Фегеле грязно сыграл против Оши, он должен был получить более серьезный штраф"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после матча с "Каролиной" (1:2) в первом раунде плей-офф НХЛ сказал, что нападающий соперников Уоррен Фегеле слишком грубо сыграл против его партнера по команде Ти Джея Оши.

TJ Oshie is hurt pic.twitter.com/YIK2JjeICQ – Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 19 апреля 2019 г.

Главный тренер "Кэпиталз" Тодд Рирден заявил, что Оши выбыл из-за травмы на некоторое время. Игрок "Каролины" был оштрафован только на две минуты. Россиянин считает, что наказание должно было быть более серьезным.

- Это была грязная игра. Там не должно было быть двух минут, нужно было назначить другое наказание, - цитирует Овечкина The Washington Post.

По информации издания, департамент по безопасности игроков НХЛ внимательно изучит эпизод. Фегеле получил двухминутный штраф за нарушении. Счет в серии равный - 2-2. Следующая игра пройдет в "Вашингтоне" 21 апреля.

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей