Александр Овечкин: «Если случится конец света, у меня уже есть план»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «Матч ТВ» рассказал , что предпримет, когда узнает о конце света через пять минут.

— Мы очень часто думали об этом. Как бы мы поступили? Осуществить нашу задумку за пять минут будет очень тяжело. Дайте хотя бы два-три дня. Тогда у нас уже есть план.

— Какой?

— Не буду рассказывать.

— Секретный бункер в Сибири себе уже купили?

— Да какой бункер? И там тебя достанет. Нет, у нас есть фантастический план. Но будем его держать в секрете — для своих и близких.

Александр Овечкин: «Если окажусь с Панариным в номере, то уже знаю, что буду делать»