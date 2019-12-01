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Александр Овечкин: «Две шайбы в пустые ворота? Все равно это считается за хет-трик»

08:12
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2). По количеству матчей с тремя голами (24) он вышел на первое место среди европейских игроков, превзойдя достижение Яри Курри.

— Должен сказать честно, что в моменте с первым голом мне повезло, — цитирует Овечкина The Washington Post. — Хотел бросить с неудобной стороны, но потом решил объехать ворота. Шайба после моего броска попала в голкипера, а только потом влетела в сетку.

Две шайбы в пустые ворота? Все равно это считается за хет-трик. Всегда приятно забивать. И не так важно, как это удается сделать.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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