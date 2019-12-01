Александр Овечкин: «Две шайбы в пустые ворота? Все равно это считается за хет-трик»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2). По количеству матчей с тремя голами (24) он вышел на первое место среди европейских игроков, превзойдя достижение Яри Курри.
— Должен сказать честно, что в моменте с первым голом мне повезло, — цитирует Овечкина The Washington Post. — Хотел бросить с неудобной стороны, но потом решил объехать ворота. Шайба после моего броска попала в голкипера, а только потом влетела в сетку.
Две шайбы в пустые ворота? Все равно это считается за хет-трик. Всегда приятно забивать. И не так важно, как это удается сделать.
Alex Ovechkin slams home three goals, passing Jarri Kurri for the 10th most hat tricks in NHL history with his 24th career hatty!— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 1, 2019
???#ALLCAPS pic.twitter.com/RPJpRJd2k4
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