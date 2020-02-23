Александр Овечкин: «Два удаления подряд стоили нам игры»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3). В этой игре он забросил 700-ю шайбу в НХЛ.

— После 0:2 мы вроде бы заиграли неплохо, смогли что-то создать в большинстве, — цитирует Овечкина официальный сайт лиги. — Но, когда получили шанс повести в счете, перестали действовать как надо. Вместо этого схватили два удаления подряд, и они стоили нам игры.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — результат стал 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.