Александр Овечкин: «Думаю об олимпийском золоте и рекорде Гретцки. Вопрос участия в Олимпиаде завис в небе»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал понять, что надеется завоевать золото Олимпийских игр и побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. По словам форварда, лига все еще не пришла к соглашению об участии игроков в Играх-2022.

— Думаю и об олимпийском золоте, и о рекорде Гретцки, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ». — Но для этого нужно чтобы многое что сложилось.

Участие НХЛовцев в Олимпиаде? Это вопрос, зависший высоко в небе. Когда будем подходить к Олимпиаде, будем искать компромисс, находить соглашение.

Насчет контракта с «Вашингтоном» — все в моих руках, все зависит от меня и моей семьи. Посмотрим.