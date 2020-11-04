НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Александр Овечкин: «Думаю об олимпийском золоте и рекорде Гретцки. Вопрос участия в Олимпиаде завис в небе»

20:13
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал понять, что надеется завоевать золото Олимпийских игр и побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. По словам форварда, лига все еще не пришла к соглашению об участии игроков в Играх-2022.

— Думаю и об олимпийском золоте, и о рекорде Гретцки, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ». — Но для этого нужно чтобы многое что сложилось.

Участие НХЛовцев в Олимпиаде? Это вопрос, зависший высоко в небе. Когда будем подходить к Олимпиаде, будем искать компромисс, находить соглашение.

Насчет контракта с «Вашингтоном» — все в моих руках, все зависит от меня и моей семьи. Посмотрим.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир