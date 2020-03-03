Александр Овечкин: «Для меня Брайант был всегда улыбчивым человеком»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» поделился мнением о трагически погибшем Коби Брайанте. Легендарный игрок «Лейкерс» разбился на вертолете вместе со своей дочерью.

— Недавно состоялась церемония прощания с Коби Брайантом. Вы говорили, что виделись с ним несколько раз. Каким человеком вы его запомнили?

— Для меня он был открытый, всегда улыбчивый человек, — отметил Овечкин. — Довелось с ним познакомиться. Он легендарный и как спортсмен, и как человек. Жаль, что такие люди так рано уходят. Но это жизнь.

Александр Овечкин: «Подписывали Ковальчука, чтобы стать сильнее, а не для выяснения отношений»