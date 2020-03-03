Александр Овечкин: «Для меня Брайант был всегда улыбчивым человеком»
07:39
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» поделился мнением о трагически погибшем Коби Брайанте. Легендарный игрок «Лейкерс» разбился на вертолете вместе со своей дочерью.
— Недавно состоялась церемония прощания с Коби Брайантом. Вы говорили, что виделись с ним несколько раз. Каким человеком вы его запомнили?
— Для меня он был открытый, всегда улыбчивый человек, — отметил Овечкин. — Довелось с ним познакомиться. Он легендарный и как спортсмен, и как человек. Жаль, что такие люди так рано уходят. Но это жизнь.
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