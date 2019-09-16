Александр Овечкин: «Болельщики хотят видеть нечто интересное и новое, а не просто хоккеистов»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин хотел бы, чтобы хоккеисты проявляли свою индивидуальность более ярко на льду и за пределами площадки.

— К примеру, можно вернуть тонированные визоры, — рассказал Овечкин в интервью Sportsnet. — Мне они очень нравились. И если игрок хочет играть в таком визоре, то должен иметь такую возможность.

Это чушь, когда вратари говорят, что за таким визором на видно глаз бросающего. Мол, они не могут прочесть его намерения. Как можно вообще в такой момент разглядеть глаза? Они читеры, а только во вторую очередь вратари.

Это правило нужно изменить. Мы играем для болельщиков. Болельщики хотят видеть нечто интересное и новое, а не просто хоккеистов.

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