Александр Овечкин: "Билялетдинов поставил меня на правильный путь"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что самый большой вклад в его карьеру внес тренер Зинэтула Билялетдинов. Под руководством этого специалиста капитан "Кэпиталз" играл в "Динамо".

- В интервью русскоязычной версии NHL.com вы сказали, что, когда сын подрастет, вы покажете ему пятый, последний матч финальной серии с "Вегасом"…

- Потому что это исторический матч для всего Вашингтона.

- Да и вы в нем забили. А изменилась ли в чем-то принципиально ваша команда после смены тренера с Барри Тротца на Тодда Рирдена? В игровой модели, во взаимоотношениях в раздевалке?

- Нет. В раздевалке у нас шикарная атмосфера. Система нашей игры не меняется, мы играем в тот же хоккей. Поэтому не вижу каких-то перемен.

- Вообще, кто из тренеров в карьере дал вам больше всех? Если можно, назовите одну фамилию.

- Думаю, Зинэтула Билялетдинов. Я играл у него за "Динамо" в 16-17 лет, и он поставил меня на правильный путь. Та работа, которую он со мной проводил, считаю, была для меня очень важной. И, конечно, детские тренеры, которые доверяли мне, ставили играть на более взрослом уровне. Всем спасибо! (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"