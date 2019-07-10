Александр Нюландер: "То, что произошло в "Баффало" – уже в прошлом"

Нападающий Александр Нюландер поделился эмоциями от обмена из "Баффало" в "Чикаго". Напомним, что 21-летний форвард был обменян на защитника Хенри Йокихарью.

– Я надеялся, что раньше стану частью НХЛ, но теперь с нетерпением жду возможности стать частью "Блэкхокс", – цитирует The Athletic Нюландера. – У команды действительно хорошие игроки. Они знают, что делают. То, что произошло в "Баффало" и "Рочестере" – уже в прошлом.

В прошлом сезоне швед провел 12 матчей в НХЛ и набрал 4 (2+2) очка, в АХЛ на его счету 49 игр и 31 (12+19) очко. Несмотря на высокий выбор на драфте-2016 (общий 8-й номер), хоккеист не смог закрепиться в составе "Сэйбрз" и провел в НХЛ всего 19 игр за три года.