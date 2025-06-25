Хоккей
25 июня, 10:10

Могильный — о включении в Зал славы: «Это еще одно признание высочайшего уровня отечественной хоккейной школы»

Алина Савинова
Александр Могильный.
Фото ХК «Амур»

Олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Могильный назвал огромной честью свое включение в Зал хоккейной славы.

Россиянин входил в число номинантов на принятие в Зал славы с 2009 года, однако до этого не попадал в окончательный список.

«Для меня огромная честь — стать двенадцатым представителем нашей страны в Зале хоккейной славы в Торонто. Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнеров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций. Отдельные и самые теплые слова благодарности моим родителям за их поддержку. Без них я бы не состоялся как игрок и не добился таких высот», — приводит слова Могильного пресс-служба «Амура», почетным президентом которого он является.

Александр Могильный.Могильного включили в Зал хоккейной славы! Первый «Александр Великий» ждал этого 16 лет

Экс-нападающий также поблагодарил оргкомитет Зала хоккейной славы за то, что тот сделал выбор в его пользу из большого количества кандидатов.

«Думаю, что это еще одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное, мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты», — добавил он.

Вместе с россиянином в список членов Зала также вошли Дженнифер Боттерилл, Здено Хара, Брианна Декер, Данкан Кит, Джек Паркер (функционер), Даниэль Саваж (функционер) и Джо Торнтон.

В разные годы своей игровой карьеры Могильный выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли-2000. В НХЛ он провел 990 матчей и набрал 1032 очка.

  • Sergey Sergeev

    Замшелые псевдопатриоты заныли. Та история уже десять раз быльем поросла и бежал он не из России, а из СССР, есть разница. Мои поздравления, это признание.

    27.06.2025

  • Павел Верещагин

    Это другое...

    26.06.2025

  • Андрей Смирнов

    Что-то он не очень думал про отечественный хоккей, когда дезертировал из ЦСКА, урод!

    25.06.2025

  • alehan.227472

    Великий игрок. Как и Буре с Федоровым. Уверен в игре 3 на 3 делали бы и КЛМ и гретца-мессье-жулик лемью без проблем! И человек явно хороший, правильный - выбрал свободу и деньги. Имел право. А что надо было в казарме у Тихонова сидеть?! Да, пошел он! - тихонов т.е....:-)

    25.06.2025

  • alehan.227472

    Великий игрок и человек хороший - выбрал свободу и деньги. Имеет право. А что надо было в казарме у Тихонова сидеть?! Да, пошел он!;)

    25.06.2025

  • Владимир К.

    На какую пенсию?) Он там заработал честным трудом кучу денег, ему эта пенсия в 20 тыщ нужна?) Он вернулся, потому что думает о себе и где ему удобно, там и живёт. Вы вот о себе не думаете, только о том, что о вас подумают чужие люди, а ему на это наплевать. И кто из вас глупостями занимается? Очевидно, не он.

    25.06.2025

  • Заполярье

    Народ всё помнит! И про; "Прошу принять меня в члены КПСС, так как хочу быть в первых рядах строителей коммунизма". Путин. :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    25.06.2025

  • ig-3000

    Не могу порадоваться за этого предателя.

    25.06.2025

  • Denis Martynov

    бггг ага, сборная какой-нибудь ИК.

    25.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    "ладна, прощаю!" (с)

    25.06.2025

  • Vadson

    вот да, люди постарше помнят, как этот "продукт школы" бежал, сверкая пятками, за долларом. Так то один из первых предателей Родины, если что... много чести его упоминать.

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На ветку сели патриоты и объяснили Могильному, как нужно Родину любить.

    25.06.2025

  • Андрей Коняхин

    Красавчик, во всех смыслах слова!!!

    25.06.2025

  • андр

    Дело личное, где жить и работать. Тут его и не помнят многие. Но почему-то он вернулся на пенсию, зачем тогда?

    25.06.2025

  • андр

    Буре и Федоров, в отличие от этого персонажа, играли за Россию на международных турнирах. Странно слышать от Могильного патриотические речи :zany_face:

    25.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    При этом даже не скрывая, что причины этому в бабле

    25.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Отечественной? Могильный с 19 лет играл только в Америке и на сборную наплевал. Чего уж теперь-то патриота из себя строить.

    25.06.2025

    • Федоров — о включении Могильного в Зал славы: «Признание нашло своего героя»

    Журналисты The Athletic назвали Кучерова лучшим крайним нападающим в мире
