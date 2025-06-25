Могильный — о включении в Зал славы: «Это еще одно признание высочайшего уровня отечественной хоккейной школы»
Олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Могильный назвал огромной честью свое включение в Зал хоккейной славы.
Россиянин входил в число номинантов на принятие в Зал славы с 2009 года, однако до этого не попадал в окончательный список.
«Для меня огромная честь — стать двенадцатым представителем нашей страны в Зале хоккейной славы в Торонто. Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнеров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций. Отдельные и самые теплые слова благодарности моим родителям за их поддержку. Без них я бы не состоялся как игрок и не добился таких высот», — приводит слова Могильного пресс-служба «Амура», почетным президентом которого он является.
Экс-нападающий также поблагодарил оргкомитет Зала хоккейной славы за то, что тот сделал выбор в его пользу из большого количества кандидатов.
«Думаю, что это еще одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное, мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты», — добавил он.
Вместе с россиянином в список членов Зала также вошли Дженнифер Боттерилл, Здено Хара, Брианна Декер, Данкан Кит, Джек Паркер (функционер), Даниэль Саваж (функционер) и Джо Торнтон.
В разные годы своей игровой карьеры Могильный выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли-2000. В НХЛ он провел 990 матчей и набрал 1032 очка.
