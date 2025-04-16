Медведев назвал впечатляющим дебют Демидова в НХЛ: «Хоккейными талантами богата наша страна»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на дебют нападающего «Монреаля» Ивана Демидова в НХЛ.

«Впечатляющий дебют Ивана, который подтверждает, что хоккейными талантами богата наша страна и вертикаль подготовки молодых игроков в СКА работает. Но нельзя не задаваться вопросом, как сделать, чтобы звезды не только зажигались, как Мичков, Никишин, Демидов, но и сверкали в расцвете лет не только в НХЛ, но и в КХЛ», — сказал Медведев «СЭ».

8 апреля СКА объявил об уходе 19-летнего форварда в клуб НХЛ. 15 апреля Демидов набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче за «Монреаль».