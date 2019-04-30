Первый президент КХЛ, а ныне президент "Зенита" Александр Медведев отметил, что голкиперу Игорю Шестеркину предстоит серьезное соперничество за место в воротах "Рейнджерс".

Напомним, что 23-летний россиянин покинул СКА и следующий сезон начнет в команде из Нью-Йорка, где уже есть два голкипера – Хенрик Лундквист и Александр Георгиев.

– Игорь Шестеркин уезжает или остается в СКА? Есть ли здесь какая-то интрига?

– Так ведь объявили, что Шестеркин уже достиг договоренности с "Рейнджерс", и он уезжает. Пусть попробует себя в клубе из Нью-Йорка. Там конкурс на место выше, чем в медицинском институте! Как я понимаю, Хенрик Лундквист не собирается заканчивать. Значит, кому-то придется поехать в АХЛ.

Ну что вы, каждый может попробовать свои силы. Но когда это делать? По-моему, вратари созревают позже. Хотя вот Андрей Василевский поехал довольно рано и вышел на первые роли.

– СКА благородно поступил, отпустив Никиту Гусева и Владислава Гаврикова в "Вегас" и "Коламбус", хотя у них еще действовали контракты в России.

– Удалось абсолютно чисто с юридической точки зрения сохранить права. И мы желаем ребятам, чтобы они проявили себя.