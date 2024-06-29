Медведев: «Ожидал, что Демидова выберут так высоко на драфте. Успехов Ивану!»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий команды Иван Демидов был выбран «Монреалем» под 5-м номером драфта НХЛ 2024 года.

«Ждал и ожидал, что Ивана выберут так высоко. Успехов Ивану в хоккее и везде!», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Демидов провел 4 матчах в КХЛ и не набрал очков. В 30 матчах МХЛ у хоккеиста 60 (23+37) очков.