Александр Кожевников: "Желание Гусева иметь более крупный контракт закономерно"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает объективным желание Никиты Гусева иметь крупный контракт с "Вегасом". 14 апреля клуб НХЛ объявил о заключении контракта с россиянином, но игрок ни разу не вышел на лед в Кубке Стэнли. Летом начались сложности с заключением полноценного соглашения.

– Желание Гусева иметь более крупный контракт закономерно, – цитируют "Известия" Кожевникова. – Он один из лидеров сборной России и СКА последних лет, герой Олимпиады. У нас любят говорить, что Игры в Корее – не тот уровень, чтобы сразу получать хорошие условия в НХЛ. Но ведь после них "Лос-Анджелес" подписал Илью Ковальчука с примерно теми же результатами в сборной и СКА на тот момент. Притом что Никита моложе Ильи. А вспомните, сколько тот же "Вегас" положил Вадиму Шипачеву, на которого, как очень быстро выяснилось, не так уж и рассчитывал. На этом фоне запросы Гусева еще довольно скромные.

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