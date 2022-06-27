Кожевников: «Кубок Стэнли не привезут в Россию? Да какая разница! У нас есть свой Кубок»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение руководства НХЛ запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию.

Ранее об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

«Кубок Стэнли не привезут в Россию? Да какая разница! Вы что? Не обращайте внимание. Бред какой-то! У нас есть свой Кубок, возите по стране. Не приедет Кубок Стэнли, да и ладно», — сказал Кожевников «СЭ».

Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в комментарии «СЭ» высказал мнение, что Кубок Стэнли рано или поздно вернется в Россию.