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Кожевников: «Не думаю, что у Гусева в НХЛ будет что-то шедевральное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию по поводу возвращения российского нападающего Никиты Гусева в НХЛ.

«Я не думаю, что там будет что-то шедевральное. Пожелаем ему удачи. Будем надеяться на то, что у него что-то получится. Игрок-то Никита хороший. Все хоккеисты, которые выходят у нас на серьезный уровень, делают погоду в НХЛ. Талант у Гусева есть, но надо смотреть, понравится ли Никита тренеру, к которому он попадет. Стремление у него, конечно, есть, но посмотрим, что будет. Сомневаюсь я», — цитирует «РБ Спорт» Кожевникова.

Сейчас форвард московского «Динамо» тренируется со своим бывшим клубом в НХЛ «Нью-Джерси».

Источник: «РБ Спорт»
Никита Гусев
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Александр Кожевников
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