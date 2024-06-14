Кожевников: «Бобровский весь плей-офф творит чудеса»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Бобровский весь плей-офф творит чудеса. Сергей — великий вратарь, величайший человек. Сейчас большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Если выиграет, то будет величайшим вратарем. Сыграть два матча финала и пропустить одну шайбу — это великое достижение», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

После двух матчей «Пантерз» ведет в счете в финальной серии 2-0.