Александр Хованов: «В «Миннесоте говорят, чтобы рассказывал Капризову только хорошее»
Нападающий «Монктона» и молодежной сборной России Александр Хованов, который задрафтован «Миннесотой», рассказал, что «дикари» спрашивали у него о Кирилле Капризове. Он также задрафтован «Уайлд».
— Все время про него спрашивают, общаемся мы или нет, — цитирует Хованова «Российская газета». — Так-то мы немного с ним общаемся, переписываемся немного. Так вот, все интересуются, какое у него мнение о «Миннесоте», что он думает об НХЛ. Рассказывай ему, говорят, только хорошее. Одним словом, очень ждут его там.
— А что вообще сейчас из себя представляет этот клуб?
- В «Миннесоту» пришел новый генеральный менеджер, взят курс на омоложение. У многих возрастных игроков заканчиваются контракты, и, как мне говорило руководство, сейчас будут подпускать новых ребят. Надеюсь, года через два у нас соберется очень боеспособная команда, которая станет бороться за Кубок Стэнли.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2019/12/22/aleksandr-hovanov-pro-kaprizova-v-minnesote-sprashivaiut-postoianno.html