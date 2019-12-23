Александр Хованов: «В «Миннесоте говорят, чтобы рассказывал Капризову только хорошее»

Нападающий «Монктона» и молодежной сборной России Александр Хованов, который задрафтован «Миннесотой», рассказал, что «дикари» спрашивали у него о Кирилле Капризове. Он также задрафтован «Уайлд».

— Все время про него спрашивают, общаемся мы или нет, — цитирует Хованова «Российская газета». — Так-то мы немного с ним общаемся, переписываемся немного. Так вот, все интересуются, какое у него мнение о «Миннесоте», что он думает об НХЛ. Рассказывай ему, говорят, только хорошее. Одним словом, очень ждут его там.

— А что вообще сейчас из себя представляет этот клуб?

- В «Миннесоту» пришел новый генеральный менеджер, взят курс на омоложение. У многих возрастных игроков заканчиваются контракты, и, как мне говорило руководство, сейчас будут подпускать новых ребят. Надеюсь, года через два у нас соберется очень боеспособная команда, которая станет бороться за Кубок Стэнли.