Александр Хованов подписал контракт с "Миннесотой"

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".

Генеральный директор "Миннесоты" Пол Фентон объявил, что контракт с 18-летним форвардом будет рассчитан на три года и вступит в силу в сезоне 2019/20.

Александр Хованов играл в этом сезоне за команду "Монктон Уайлдкэтз", которая выступает в главной юниорской хоккейной Лиги Квебека. На его счету 74 очка (25 голов + 49 передач) и 94 минуты штрафа в 64 играх.

"Миннесота" выбрала Хованова в 3-м раунде драфта НХЛ под 86-ым номером.