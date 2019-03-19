Александр Хованов подписал контракт с "Миннесотой"

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Генеральный директор "Миннесоты" Пол Фентон объявил, что контракт с 18-летним форвардом будет рассчитан на три года и вступит в силу в сезоне 2019/20.
Александр Хованов играл в этом сезоне за команду "Монктон Уайлдкэтз", которая выступает в главной юниорской хоккейной Лиги Квебека. На его счету 74 очка (25 голов + 49 передач) и 94 минуты штрафа в 64 играх.
"Миннесота" выбрала Хованова в 3-м раунде драфта НХЛ под 86-ым номером.
NEWS: #mnwild signs Alexander Khovanov to a three-year, entry-level contract starting with the 2019-20 season.– Minnesota Wild (@mnwild) 19 марта 2019 г.
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