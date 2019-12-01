Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0). После окончания матча он оценил свою игру.

— Для всей команды игра выдалась удачной, — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ. — Забили быструю шайбу. А дальше правильно действовали по ситуации.

Не дали сопернику создать много моментов у наших ворот. Да, много удалялись, но в то же время очень хорошо сыграли в меньшинстве.

Такие матчи придают уверенности вратарю. Спасибо ребятам, что помогли мне отстоять на ноль. Вратарь всегда должен доверять защитникам, а защитники — вратарю.

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