Александр Георгиев: «Стараюсь быть готовым в любой момент, когда выпадает шанс. Это мой главный фокус»
09:03
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о возвращении на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:3).
23-летний россиянин провел первый матч за 17 дней.
— Я чувствовал себя хорошо, — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ. — Тут ничего не поделаешь. Сказать особенно нечего. Решения принимают тренеры и менеджмент. Я просто стараюсь быть готовым в любой момент, когда мне выпадает шанс. Это мой главный фокус.
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