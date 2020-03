Александр Георгиев: «Не ожидал, что Шенн пробьет»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» рассказал о пропущенном голе после броска Брэйдена Шенна.

— Я видел, что у него там было несколько вариантов, — цитирует Георгиева официальный сайт лиги. — Действительно не ожидал, что он пробьет, шайба сошла с моего конька. Просто должен сделать сэйв в следующий раз. Напряженная игра, мы сражались до конца.

Brayden Schenn somehow squeaks one home through Georgiev on the wrap to break the tie!#STLBlues pic.twitter.com/WEfamhOMYL