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Александр Георгиев: «Не ожидал, что Шенн пробьет»

09:49
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» рассказал о пропущенном голе после броска Брэйдена Шенна.

— Я видел, что у него там было несколько вариантов, — цитирует Георгиева официальный сайт лиги. — Действительно не ожидал, что он пробьет, шайба сошла с моего конька. Просто должен сделать сэйв в следующий раз. Напряженная игра, мы сражались до конца.

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