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Александр Георгиев изобразил на своем шлеме Мартина Лютера Кинга

09:20
Александр Георгиев. Фото AFP
Александр Георгиев. Фото AFP
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Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поддержал движение за права чернокожих Black Lives Matter. Вратарь изобразил на своем игровом шлеме портрет знаменитого лидера движения за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

В этом шлеме Георгиев будет выступать в розыгрыше Кубка Стэнли-2020. Также он сообщил, что выставит его на аукцион, а собранные деньги пойдут на помощь бедным чернокожим семьям.

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