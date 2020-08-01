Александр Георгиев изобразил на своем шлеме Мартина Лютера Кинга

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поддержал движение за права чернокожих Black Lives Matter. Вратарь изобразил на своем игровом шлеме портрет знаменитого лидера движения за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

В этом шлеме Георгиев будет выступать в розыгрыше Кубка Стэнли-2020. Также он сообщил, что выставит его на аукцион, а собранные деньги пойдут на помощь бедным чернокожим семьям.