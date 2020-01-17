Александр Георгиев: «Хорошо согрелся в первом периоде матча с «Айлендерс»
09:03
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:2).
— Я хорошо согрелся в первом периоде, — цитирует Георгиева журналист Винс Меркольяно. — Во втором отрезке парни уже играли в отличный хоккей, и мне нужно было оставаться готовым к моментам соперника.
21 сейв за первый период? Знаете, есть такое выражение, что лучшая защита — это нападение. Во втором периоде все было гораздо лучше.
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