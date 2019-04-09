Александр Георгиев: "Готов приехать в сборную на чемпионат мира - все зависит от тренеров"

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев вновь заявил о желании выступить за сборную России на чемпионате мира.

– Вы недавно заявили, что хотите поехать в сборную России на чемпионат мира в Словакии. Как оцените свои шансы туда попасть?

– Не могу сказать так категорично. У меня осталось всего несколько игр до конца сезона, а официального приглашения в сборную пока не было. Но я свою позицию уже обозначил. Готов поехать в национальную команду. Тренеры знают об этом – всё зависит от них, - цитируют Георгиева "Известия".

Ранее сообщалось, что Георгиев может получить вызов в сборную.

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