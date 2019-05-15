Александр Георгиев: "Если поставил себе задачу играть в НХЛ, надо сделать все, чтобы добиться своего"

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев считает, что новичкам в НХЛ стоит бороться до конца, чтобы попасть в состав.

– Когда руководство отправляет новичка в фарм-клуб, ему стоит до упора биться за место в НХЛ? Или лучше вернуться в Россию?

– Все зависит от человека, его целей и того, насколько сильно он хочет пробиться в НХЛ. На мой взгляд, если ты поставил себе такую задачу, надо сделать все, чтобы добиться своего. И когда люди уезжают назад в Россию через две недели, возможно, это значит, что они не настолько хотели попасть за океан. Но тут все зависит от конкретного хоккеиста. У каждого своя ситуация – мы не видим ее изнутри, поэтому не можем судить. Может быть, ребята возвращаются из Америки, потому что там их семье некомфортно. У меня, например, нет жены и детей, а родители живут в России и только временами приезжают в Нью-Йорк. Поэтому не могу рассуждать, почему кто-то другой не держится за НХЛ и отправляется домой.