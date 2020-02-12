Александр Елесин может дебютировать за «Калгари»

Российский защитник Александр Елесин может дебютировать в НХЛ за «Калгари» в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса». Встреча пройдет завтра и начнется в 6 утра по московскому времени.

10 февраля Елесин был вызван из фарм-клуба «Стоктон Хит». В этом сезоне 24-летний Елесин провел 22 матча в АХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Защитник уже дважды вызывался в «Калгари», но так и не сыграл. В КХЛ он высиупал за «Локомотив» и «Амур». В мае 2019 года Елесин подписал контракт новичка с «Калгари».