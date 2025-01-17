Хоккеист Александр Барков признан спортсменом года в Финляндии

Нападающий «Флориды» Александр Барков признан спортсменом года в Финляндии.

Хоккеист стал победителем голосования Ассоциации спортивных журналистов страны, набрав 1710 очков. Голкипер леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки стал вторым с 1652 очками. Тройку замкнул теннисист Харри Хелиеваара — 1336 баллов.

Александр Барков стал первым хоккеистом, признанным спортсменом года в Финляндии с 1947 года. Премию вручил президент Финляндии Александр Стубб. Хоккеист не смог лично присутствовать на церемонии в Хельсинки, поэтому награду получил его первый тренер Тимо Мякинен.

В 2024 году капитан «Пантерз» выиграл Кубок Стэнли и стал обладателем «Селки Трофи», который вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам сезона в НХЛ.